Собянин: строительство инфекционной больницы в Новой Москве будет завершено в ближайшее время

Работы выполнены уже на 40 процентов

В Москве близится к завершению строительство инфекционной больницы. Работы выполнены уже на 40 процентов. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин во время посещения строительной площадки. Глава города уточнил, что новая больница не является временной. Её можно будет использовать несколько десятилетий.

Стройки такого масштаба в России ещё не было. Больше пяти тысяч человек делают практически невозможное. На 40 гектарах земли в Новой Москве в течение месяца должна появиться современная инфекционная больница общей площадью 80 тысяч квадратных метров.

Еще две недели назад на этом месте было чистое поле. На сегодняшний день один лечебный корпус уже практически готов к сдаче. Остались последние штрихи - в некоторых помещениях закончить отделку и подключить коммуникации. Всего из быстровозводимых сооружений здесь появится 50 корпусов. Фундамент каждого из них уже заложен.

"На сегодняшний день объемы строительства выполнены на 40 процентов. Стройка развёрнута полным ходом: идёт монтаж корпусов, инженерных коммуникаций, дорог, поставка медицинского, лечебного оборудования. Сам объект получается гигантский: около 80 тысяч кв.м., 500 с лишним коек, но из них половина реанимационных. Такого состава коечного фонда с таким объемом реанимации в Москве ни одной больницы нет. Это самая современная и самая эффективная больница. Надеюсь, что в ближайшие недели стройка будет завершена", - сказал Сергей Собянин.

Новый больничный комплекс состоит из четырёх корпусов - лечебный, реанимационный, служебный и коммунальный. На территории также появится детское отделение и роддом. В каждой палате предусмотрено отдельное подключение к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Для персонала по соседству возводится общежитие на две тысячи человек. Стройка ведётся круглосуточно и на всех объектах одновременно. Заливается бетон, монтируются металлические каркасы, проводится канализация, которой уделено особое внимание. У больницы будут свои очистные сооружения.

Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев: "Здесь будет применена трёхступенчатая массированная система очистки: сначала все медицинские и бытовые стоки пройдут специализированную систему обеззараживания - химическую, паровую и ультрафиолетовую. Далее данные стоки переместятся уже в стандартную систему очистки и оттуда наиболее загрязнённые будут специализированным транспортом удаляться и вывозиться".

Мэр Москвы Сергей Собянин: "То есть локальная замкнутая система очистки , из которой в близлежащие воды ничего , ни капли.

Бочкарев: "Ни одна капля из стоков не попадёт, Сергей Семёнович!"

Больных с диагнозом короновирусная инфекция сейчас размещают в семи городских клиниках. В режиме готовности ещё 10 стационаров. Однако власти надеются, что в них острой необходимости, как и в новой больнице, не появится. Впрочем, она рассчитана на постоянную работу. Срок эксплуатации — больше 30 лет.

Илья Данильцев, Владислав Подымский, Станислав Чубин и Иванов. "ТВ Центр".

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