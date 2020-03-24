В здание исторической пожарной части в Москве вдохнут новую жизнь

Реставрацию планируют завершить к началу 2021 года

В московском районе Преображенское началась реконструкция исторической пожарной части. Для москвичей это не просто памятник архитектуры, а ещё и уникальный образец застройки рабочих окраин начала прошлого века. Четыре года назад пожар уничтожил кровлю и перекрытия, и теперь здание нужно почти полностью восстанавливать.

Архитектурный долгожитель в окружении современных многоэтажек, словно гость из прошлого. Ему больше ста лет. На его памяти в начале XX века активно строилось и развивалось село Черкизово.

Дом на месте будущей каланчи построил бывший крестьянин Рязанской губернии Иван Мальцев для собственной ткацкой фабрики. На первом, кирпичном этаже располагались цеха, где изготавливали платки. А на втором этаже, представлявшем из себя деревянный сруб, были жилые комнаты.

Трёхэтажная башня-каланча появилась в 1917 году. После национализации фабрика закрылась, а спустя несколько лет здесь решили разместить пожарную часть. Расширили проемы для выезда техники, сделали необходимые пристройки и соорудили башню со смотровой площадкой. В 90-е годы пожарные переехали в современное помещение. Здесь разместился автосервис, затем здание пустовало, постепенно приходя в негодность. В 2016 году оно сильно пострадало при пожаре. Экспертиза признала дом объектом культурного наследия.

"Долгое время собственником объекта культурного наследия никаких работ не проводилось, несмотря на выданные предписания, только после обращения в суд удалось сдвинуть ситуацию с мертвой точки: согласована документация, собственник приступил к проведению первоочередных работ, после этого будут произведены комплексные реставрационные работы", – сообщил первый заместитель руководителя Департамента культурного наследия Москвы Сергей Мирзоян.

Реставраторы уже исследовали и промаркировали каждое бревно обугленного сруба. По точным параметрам изготовлены новые - по старым технологиям. Только ручная рубка.

"При обследовании внешних фасадов только по внешним признакам было установлено, что окна второго этажа были обрамлены наличниками, остались следы от солнца, выжженные поверхности, где был определён контур наличников над окнами. На новом здании элементы декора будут восстановлены", - рассказал представитель реставрационной компании Андрей Филиппов.

Сейчас главное – укрепить стены и фундамент первого этажа. Внутренние помещения полностью утрачены, за исключением двух чугунных колонн – они станут украшением интерьера. А вот фасад – полностью исторический.

"Сохранилось клеймо производителя Герасимова - это кирпичный завод, которым владел купец. Исторические факты того, что здание не перестраивалось, а кирпичи использовались именно начала XX века", - сообщил Филиппов.

Кирпичную кладку первого этажа и каланчи отреставрируют, восстановят все утраченные элементы, соберут сруб с чердаком и крышей. При воссоздании интерьеров используют уцелевшие кирпичи внутренних стен. На первом этаже разместятся кафе и магазин, на втором – офисы.

Уже в начале следующего года можно будет выпить кофе и купить продукты в уникальном здании – образце исторической застройки столичных рабочих окраин начала прошлого века.

Полина Кастрицкая, Мария Леванова, Роман Лагунов, Дмитрий Андрианов, "ТВ Центр".

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