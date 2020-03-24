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Погода удивила крымчан заморозками и снегом

14:48
  • вторник
  • 24 марта 2020

Зеленые газоны и цветущие деревья покрыты инеем

В Москву идёт климатическая весна. К концу недели дневные температуры превысят отметку в плюс 10 градусов. Это на несколько пунктов выше нормы. Однако синоптики предупреждают об аномально высоком давлении.

А в Крым после тёплых выходных неожиданно вернулись заморозки и снег, передает "ТВ Центр". Жители полуострова наблюдают непривычную для этого времени года картину. Дороги, машины, уже зелёные газоны и цветущие деревья покрыты инеем. Похолодание сопровождается сильным ветром. Его скорость достигает 25 метров в секунду. На полуострове объявлено штормовое предупреждение.

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