Погода удивила крымчан заморозками и снегом

Зеленые газоны и цветущие деревья покрыты инеем

В Москву идёт климатическая весна. К концу недели дневные температуры превысят отметку в плюс 10 градусов. Это на несколько пунктов выше нормы. Однако синоптики предупреждают об аномально высоком давлении.

А в Крым после тёплых выходных неожиданно вернулись заморозки и снег, передает "ТВ Центр". Жители полуострова наблюдают непривычную для этого времени года картину. Дороги, машины, уже зелёные газоны и цветущие деревья покрыты инеем. Похолодание сопровождается сильным ветром. Его скорость достигает 25 метров в секунду. На полуострове объявлено штормовое предупреждение.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"