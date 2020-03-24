Прославленный джазмен умер от коронавируса

Автор хита Soul Makossa

Во Франции умер камерунский саксофонист Ману Дибанго (настоящее имя - Эммануэль Н'Джоке Дибанго).

86-летний музыкант скончался 24 марта. Как сообщает издание France Info, Дибанго госпитализировали в больницу с положительным тестом на коронавирус. Спустя несколько дней джазмена не стало.

Родные музыканта хотят сделать похороны закрытыми. Когда они состоятся, неизвестно.

Ману Дибанго родился 12 декабря 1933 года в Камеруне. В конце 40-х эмигрировал во Францию. Он исполнял музыку в жанрах афорбит, джаз и фанк с использованием народных камерунских мотивов, записал более 70 пластинок. Одна из самых популярных его композиций - Soul Makossa.

Ранее стало известно, что от коронавируса скончалась итальянская актриса, обладательница титула "Мисс Италия" Лючия Бозе. Ей было 87 лет, пишет издание argumenti.ru. Бозе известна по фильму режиссера Федерико Феллини "Сатирикон". Также актриса снималась у Микеланджело Антониони - "Дама без камелий" и "Хроники одной любви".

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