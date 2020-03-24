Влюбленная дочь Успенской задумалась о новом имени

В ее жизни происходят серьезные перемены

31-летняя Татьяна Плаксина, единственная дочь певица Любови Успенской, намерена сменить имя.

Дочь Успенской призналась в разговоре с подписчиками в соцсети, что ее не устраивает имя, указанное в паспорте. Когда и как именно она хочет скорректировать личные данные, девушка не уточнила. Как пишет Sobesednik.ru, Татьяна использует псевдоним Пача Тати, что переводится как Дочь Земли. Это имя ей якобы дал некий шаман.

Татьяна Плаксина призналась, что хотела бы выйти замуж и завести детей. Она любит одного мужчину, которого изобразила на многих своих картинах. Имя своего избранника Плаксина не назвала.

Напомним, что сейчас дочь Успенской живет в США, где ей помогает отец. Девушка пишет картины, создает песни и иногда рассказывает журналистам неприглядные факты о жизни с матерью. По словам Татьяны, артистка оказывала на нее психологическое давление после того, как она сломала челюсть при падении с велосипеда в 2018 году. Любовь Успенская, в свою очередь, утверждает, что у ее ребенка возникли психические проблемы из-за травмы и приема запрещенных средств.

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