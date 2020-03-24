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Первый случай заражения коронавирусом выявили в еще одном российском регионе

13:26
  • вторник
  • 24 марта 2020

Это женщина, которая прибыла из ОАЭ

В Волгограде зафиксирован первый случай заражения коронавирусом. Как рассказал председатель комитета здравоохранения Волгоградской области Анатолий Себелев, инфицированная пациентка госпитализирована в областную клиническую больницу №1.

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15 марта женщина прибыла в Россию из ОАЭ. На следующий день она ушла на домашний карантин. 19 марта, после того, как у нее появились симптомы вирусного заболевания, она была помещена в стационар.

Как пишет V1.RU, диагноз пациентки подтвержден. Состояние пациентки удовлетворительное, а болезнь протекает в лёгкой форме. У родных волгоградки коронавирус не подтвердился

"Её супруг и ребёнок тоже госпитализированы. Ни у них, ни у врачей, которые общались с заражённой женщиной, диагноз не подтвердился. Родные заразившейся коронавирусом волгоградки закрыты на карантин", - добавил Себелев.

Ранее во вторник три первых случая заражения COVID-19 выявили в Башкирии. В этот регион вирус также завезли из-за рубежа.

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