ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Пелагея показала, как приучить детей регулярно мыть руки (видео)

13:52
  • вторник
  • 24 марта 2020

Трехлетняя дочь ей активно в этом помогла

Российская певица Пелагея показала поклонникам, как ее трехлетняя дочь соблюдает гигиену и защищается от коронавируса.

Артистка выложила в интернет видео, на котором Таисия распевает песню из мультфильма "Мойдодыр" и тщательно моет руки, пишет teleprogramma.pro.

"Когда мы с Тасей умываемся и моем руки, всегда читаем наизусть эти любимые стихи…сегодня они как никогда актуальны", - подписала свой пост Пелагея.

Певица предложила присоединиться к #мойдодырchallenge своих коллег: Диму Билана, Зару, Артура Пирожкова, Полину Гагарину и Наталью Подольскую.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Пелагея с дочерью Таисией
Пелагея с дочерью Таисией
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.