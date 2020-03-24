Пелагея показала, как приучить детей регулярно мыть руки (видео)

Трехлетняя дочь ей активно в этом помогла

Российская певица Пелагея показала поклонникам, как ее трехлетняя дочь соблюдает гигиену и защищается от коронавируса.

Артистка выложила в интернет видео, на котором Таисия распевает песню из мультфильма "Мойдодыр" и тщательно моет руки, пишет teleprogramma.pro.

"Когда мы с Тасей умываемся и моем руки, всегда читаем наизусть эти любимые стихи…сегодня они как никогда актуальны", - подписала свой пост Пелагея.

Певица предложила присоединиться к #мойдодырchallenge своих коллег: Диму Билана, Зару, Артура Пирожкова, Полину Гагарину и Наталью Подольскую.

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