Песков назвал дату виртуального саммита G20 по коронавирусу

Политики обсудят ситуацию по видеосвязи
В Кремле сообщили дату чрезвычайного саммита "Группы 20" (G20). Как уточнил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, политики обсудят ситуацию вокруг пандемии коронавируса 26 марта.
По его словам, Россия получила приглашение и в настоящее время готовится к участию в саммите. "Встреча" пройдет в режиме видеосвязи, передает РИА Новости.
Накануне генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш направил послание лидерам "двадцатки. "Я думаю, абсолютно ясно, что нам нужна гораздо большая координация в подавлении заболевания. Нам нужна уверенность в том, что не только развитые государства в состоянии бороться с ним, но что мы можем поддержать развивающиеся страны", - прокомментировал он.
Инициатором проведения чрезвычайного саммита выступила Саудовская Аравия.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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