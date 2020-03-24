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Со склада в Москве похитили 120 тысяч медицинских масок

14:20
  • вторник
  • 24 марта 2020

Полиция начала расследование

Со склада на юге Москвы похитили почти 50 коробок с медицинскими масками.
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Инцидент произошел на складе во 2-ом Нагатинском проезде. В ночь на 19 марта неизвестные повредили замок контейнера и похитили 46 коробок с масками, сообщили ТАСС в пресс- службе столичного ГУ МВД России.

Сейчас злоумышленников разыскивает полиция. Как пишет газета "Комсомольская правда", в коробках находились 120 тысяч медицинских масок. Общую сумму ущерба владелец оценил в более чем один миллион рублей.

Из-за коронавирусной пандемии Россия столкнулась с нехваткой медицинских масок для индивидуальной защиты. В связи с этим производящие их предприятия перешли на круглосуточный режим работы перешли предприятия. В апреле маски будут выпускать по 5 миллионов штук ежедневно, пообещал глава Минпромторга Денис Мантуров.

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