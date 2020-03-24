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Шесть новых случаев заболевания коронавирусом выявили в Подмосковье

14:16
  • вторник
  • 24 марта 2020

Граждане направлены на лечение

У шести жителей Московской области выявили коронавирус нового типа. Таким образом, число зараженных в регионе достигло 41. 

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"Еще шесть новых случаев заболевания коронавирусом подтверждены у жителей Подмосковья", - говорится в Telegram-канале оперативного штаба Московской области по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом. 

Двух выздоровевших пациентов уже выписали из региональной больницы, уточнили в штабе. 

В России зарегистрировано 438 случаев заражения COVID-19. 17 граждан вылечились. Всего в мире насчитывается около 350 тысяч пациентов с коронавирусом. Около 16 тысяч инфицированных скончались. 

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