Шесть новых случаев заболевания коронавирусом выявили в Подмосковье

Граждане направлены на лечение

У шести жителей Московской области выявили коронавирус нового типа. Таким образом, число зараженных в регионе достигло 41.

"Еще шесть новых случаев заболевания коронавирусом подтверждены у жителей Подмосковья", - говорится в Telegram-канале оперативного штаба Московской области по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Двух выздоровевших пациентов уже выписали из региональной больницы, уточнили в штабе.

В России зарегистрировано 438 случаев заражения COVID-19. 17 граждан вылечились. Всего в мире насчитывается около 350 тысяч пациентов с коронавирусом. Около 16 тысяч инфицированных скончались.

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