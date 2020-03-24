Количество зараженных коронавирусом в России выросло до 495

290 заболевших в Москве

В России зарегистрированы 57 новых случаев коронавируса в 14 регионах . Об этом сообщили в оперштабе.

Всего в стране 495 случае коронавирусной инфекции, передает "Интерфакс". Сутки назад было 438.

В Москве 28 новых случаев, общее число заболевших достигло 290. Выздоровели 22 пациента, еще пятерых выписали из больницы.

Все заболевшие граждане посещали в последние две недели неблагополучные по коронавирусу страны. Госпитализированные находятся в инфекционных боксах.

Ситуация в мире следующая: 392 221 зараженный, 17 146 жертв, 103 389 вылечившихся.

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