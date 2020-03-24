Собянин назвал высокой динамику распространения коронавируса

"Это серьезная история", - сказал мэр на совещании у президента

Динамика распространения коронавируса высокая, заявил Сергей Собянин на совещании у Владимира Путина по вопросам здравоохранения. По его словам, под подозрением в столице находятся около пятисот человек.

"Видимо, реально где-то 80-90% подтвердится. Это не имеет значения, 400-500, динамика то есть достаточно высокая. Это серьезная история", - сказал Собянин.

В зоне риска находятся пожилые люди старше 65 лет. В Москве их обязали соблюдать домашний режим вплоть до 14 апреля. По мнению Собянина, аналогичную меру необходимо распространить и на другие регионы, где есть высокая динамика по заболеваемости.

За последние 10 дней в Россию вернулся миллион человек, рассказал мэр Москвы. Он признал, что реальной картины распространения коронавируса по регионам нет. Многие из тех, кто вернулся из-за рубежа, не проходили тестирование, а приняли решение о самоизоляции в своих жилищах.

"Чувствуют себя хорошо, и слава богу, пусть и находятся дома. Но реально тех, кто болен, значительно больше. Мы чувствуем динамику и начали разворачивать уже другие меры и другие объемы больничной сети и тестирования", - рассказал Собянин.

По последним данным, в России число зараженных приблизилось к 500. Больше всего случаев подтверждено в столице. Всего по миру коронавирусом заболели свыше 380 тысяч человек.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"