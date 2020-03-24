ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин назвал высокой динамику распространения коронавируса

14:36
  • вторник
  • 24 марта 2020

"Это серьезная история", - сказал мэр на совещании у президента

Динамика распространения коронавируса высокая, заявил Сергей Собянин на совещании у Владимира Путина по вопросам здравоохранения. По его словам, под подозрением в столице находятся около пятисот человек.

Количество зараженных коронавирусом в России выросло до 495
Шесть новых случаев заболевания коронавирусом выявили в Подмосковье

"Видимо, реально где-то 80-90% подтвердится. Это не имеет значения, 400-500, динамика то есть достаточно высокая. Это серьезная история", - сказал Собянин.

В зоне риска находятся пожилые люди старше 65 лет. В Москве их обязали соблюдать домашний режим вплоть до 14 апреля. По мнению Собянина, аналогичную меру необходимо распространить и на другие регионы, где есть высокая динамика по заболеваемости.

За последние 10 дней в Россию вернулся миллион человек, рассказал мэр Москвы. Он признал, что реальной картины распространения коронавируса по регионам нет. Многие из тех, кто вернулся из-за рубежа, не проходили тестирование, а приняли решение о самоизоляции в своих жилищах.

"Чувствуют себя хорошо, и слава богу, пусть и находятся дома. Но реально тех, кто болен, значительно больше. Мы чувствуем динамику и начали разворачивать уже другие меры и другие объемы больничной сети и тестирования", - рассказал Собянин.

По последним данным, в России число зараженных приблизилось к 500. Больше всего случаев подтверждено в столице. Всего по миру коронавирусом заболели свыше 380 тысяч человек.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Call-центр оперативного штаба Депздрава по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом
Call-центр оперативного штаба Депздрава по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.