Музеи столицы предлагают виртуальные туры по своим экспозициям

Запущен уникальный проект "#Москвастобой"

Столичный Комитет по туризму и культурные площадки города запустили специальный онлайн-проект "#Москвастобой". С его помощью все желающие смогут в режиме онлайн знакомиться с постоянными и временными экспозициями музеев, любоваться шедеврами живописи и вообще узнавать больше об искусстве. Об этом во вторник, 24 марта, сообщается на официальном сайте мэра Москвы Сергея Собянина.

Заместитель столичного мэра Наталья Сергунина рассказала, что граждане уже сейчас имеют возможность совершить виртуальный тур по следующим площадкам: Третьяковская галерея, музей современного искусства "Гараж", Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, Музей русского импрессионизма, Московский музей современного искусства, Еврейский музей и центр толерантности, центр "Космонавтика и авиация" и центр славянской письменности "Слово" на ВДНХ.

"Сайт проекта будет регулярно пополняться. Помимо виртуальных экскурсий, будут онлайн-лекции, литературные чтения и другие форматы. В дальнейшем экскурсии переведут на английский язык", - рассказала Наталья Сергунина.

Скоро к проекту "#Москвастобой" присоединятся Музей Москвы, Гостиный двор, ЦВЗ "Манеж" и другие площадки.

Напомним, что из-за распространения коронавируса многие культурные учреждения города временно закрылись. Музеи, галереи, библиотеки и культурные центры подготовили обширную онлайн-программу.

Подробнее об экскурсиях

Музей-заповедник "Царицыно" запустил две онлайн-экскурсии. Первую проводит директор музея Елизавета Фокина, которая рассказывает об истории построек комплекса, его архитектурных особенностях, флоре и фауне парка, а также раскрывает секреты выдающихся обитателей Царицынского дворца. В ходе второго онлайн-тура граждане могут увидеть костюмы и предметы декоративно-прикладного искусства Франции эпохи Людовика XVI.

Новая Третьяковка погружает зрителей в волшебный мир на онлайн-экскурсии по выставке "Русская сказка. От Васнецова до сих пор". Специально для проекта были записаны два ролика, посвященные "Черному квадрату" Казимира Малевича и "Композиции VII" Василия Кандинского.

Музей современного искусства "Гараж", в частности, проводит онлайн-экскурсию по выставке "Секретики: копание в советском андерграунде. 1966-1985". Она посвящена разным формам неофициального искусства и повседневной жизни в СССР.

О развитии импрессионизма в России расскажет онлайн-экскурсия директора Музея русского импрессионизма Юлии Петровой. На сайте музея также можно попасть на онлайн-экскурсию "Юрий Анненков. Революция за дверью".

Еврейский музей и центр толерантности подготовил онлайн-экскурсию по экспозиции "(Не) время для любви. Истории влюбленных, переживших холокост".

Онлайн-посетителей ждут на выставке Московского музея современного искусства "ММОМА 99/19", организованной к 20-летию музея. Все желающие смогут взглянуть на мир глазами путешественника Федора Конюхова, писателя Владимира Сорокина, парфюмера Фредерика Маля и других известных людей.

Экскурсоводы центра "Космонавтика и авиация" на ВДНХ поведают гражданам о полетах на орбиту, подготовке космонавтов к путешествию и особенностях космического корабля "Союз". В центре славянской письменности "Слово" онлайн-посетителям дадут шанс изучить историю кириллической письменности.

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