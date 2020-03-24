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НОВОСТИ

Музеи столицы предлагают виртуальные туры по своим экспозициям

14:57
  • вторник
  • 24 марта 2020

Запущен уникальный проект "#Москвастобой"

Столичный Комитет по туризму и культурные площадки города запустили специальный онлайн-проект "#Москвастобой". С его помощью все желающие смогут в режиме онлайн знакомиться с постоянными и временными экспозициями музеев, любоваться шедеврами живописи и вообще узнавать больше об искусстве. Об этом во вторник, 24 марта, сообщается на официальном сайте мэра Москвы Сергея Собянина.
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Заместитель столичного мэра Наталья Сергунина рассказала, что граждане уже сейчас имеют возможность совершить виртуальный тур по следующим площадкам: Третьяковская галерея, музей современного искусства "Гараж", Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, Музей русского импрессионизма, Московский музей современного искусства, Еврейский музей и центр толерантности, центр "Космонавтика и авиация" и центр славянской письменности "Слово" на ВДНХ.

"Сайт проекта будет регулярно пополняться. Помимо виртуальных экскурсий, будут онлайн-лекции, литературные чтения и другие форматы. В дальнейшем экскурсии переведут на английский язык", - рассказала Наталья Сергунина. 

Скоро к проекту "#Москвастобой" присоединятся Музей Москвы, Гостиный двор, ЦВЗ "Манеж" и другие площадки.

Напомним, что из-за распространения коронавируса многие культурные учреждения города временно закрылись. Музеи, галереи, библиотеки и культурные центры подготовили обширную онлайн-программу.

Подробнее об экскурсиях

Музей-заповедник "Царицыно" запустил две онлайн-экскурсии. Первую проводит директор музея Елизавета Фокина, которая рассказывает об истории построек комплекса, его архитектурных особенностях, флоре и фауне парка, а также раскрывает секреты выдающихся обитателей Царицынского дворца. В ходе второго онлайн-тура граждане могут увидеть костюмы и предметы декоративно-прикладного искусства Франции эпохи Людовика XVI.

Новая Третьяковка погружает зрителей в волшебный мир на онлайн-экскурсии по выставке "Русская сказка. От Васнецова до сих пор". Специально для проекта были записаны два ролика, посвященные "Черному квадрату" Казимира Малевича и "Композиции VII" Василия Кандинского.

Музей современного искусства "Гараж", в частности, проводит онлайн-экскурсию по выставке "Секретики: копание в советском андерграунде. 1966-1985". Она посвящена разным формам неофициального искусства и повседневной жизни в СССР. 

О развитии импрессионизма в России расскажет онлайн-экскурсия директора Музея русского импрессионизма Юлии Петровой. На сайте музея также можно попасть на онлайн-экскурсию "Юрий Анненков. Революция за дверью".

Еврейский музей и центр толерантности подготовил онлайн-экскурсию по экспозиции "(Не) время для любви. Истории влюбленных, переживших холокост". 

Онлайн-посетителей ждут на выставке Московского музея современного искусства "ММОМА 99/19", организованной к 20-летию музея. Все желающие смогут взглянуть на мир глазами путешественника Федора Конюхова, писателя Владимира Сорокина, парфюмера Фредерика Маля и других известных людей.

Экскурсоводы центра "Космонавтика и авиация" на ВДНХ поведают гражданам о полетах на орбиту, подготовке космонавтов к путешествию и особенностях космического корабля "Союз". В центре славянской письменности "Слово" онлайн-посетителям дадут шанс изучить историю кириллической письменности.

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