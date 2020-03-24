МИД распространил срочное сообщение для находящихся за рубежом россиян

До 26 марта будут составлены списки

МИД экстренно обратился к россиянам, застрявшим за рубежом из-за коронавируса.

В ведомстве призвали путешественников немедленно передать свои данные в загранучреждения России. Их внесут в списки на выезд. Сбор информации завершится в 14:00 26 марта.

"Обращаем внимание российских граждан, находящихся в тех государствах, где им требуется оказание помощи по возвращению на Родину, что формирование списков для организации вывозных рейсов завершается в 14:00 по местному времени 26 марта", - говорится в заявлении МИД.

Все вернувшиеся из-за рубежа россияне должны быть готовы к 14-дневному карантину, напомнили во внешнеполитическом ведомстве.

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