Март идет на рекорд по теплу

У "первенца весны" есть время побить предыдущее достижение

Март 2020 года может установить рекорд по теплу. Самый теплый первый месяц весны отмечался в 2007 году – тогда средняя температура превышала норму на 6,6 градуса. Нынешний же март с первых дней был еще теплее.

"Самым теплым первенец весны отмечался в 2007 году, когда средняя температура месяца была +4,4 градуса, что на 6,6 градусов выше нормы. Поэтому с учетом теплой погоды, которую синоптики прогнозируют до конца месяца, нынешний март еще поборется за первенство", - сообщают синоптики на сайте "Метеоновости".

К 24 марта средняя температура первого весеннего месяца превышает норму на 6,4 градуса. Однако в первой декаде воздух прогревался сильнее обычного на 8,7 градуса. А еще три дня подряд термометры фиксировали рекордные +10. Немного подвела вторая декада, показав превышение нормативов всего на 5,1 градуса. Но не все еще потеряно: метеорологи предсказывают скорое потепление до +13 – так что за третью декаду март наверстает упущенное, передает "Интерфакс".

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