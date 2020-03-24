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Как правильно дезинфицировать смартфоны и ноутбуки

15:39
  • вторник
  • 24 марта 2020

Это необходимо делать ежедневно

Руководитель онлайн-сервиса по ремонту цифровых устройств "Чудо техники" Михаил Давыдов рассказал, что гаджеты следует регулярно протирать для защиты от коронавируса. Использовать желательно специальные дезинфицирующие средства, в составе которых нет этилового спирта и ацетона.
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По словам Давыдова, некоторые дисплеи можно испортить спиртосодержащими средствами. "Исключение - продукция Apple, которую можно аккуратно протирать 70% раствором изопропилового спирта или раствором гипохлорита натрия. Для любых гаджетов мы не советуем использовать домашние очистители, аэрозоли, средства для мытья окон и глянцевых поверхностей", - цитирует его "Российская газета"

Михаил Давыдов посоветовал не протирать гаджеты жесткими салфетками и бумажными полотенцами. Так можно поцарапать экран. Лучше запастись салфетками для компьютерных мониторов, безворсовой тканью или микрофиброй. При этом нельзя сильно мочить смартфоны и ноутбуки: жидкость может попасть в разъемы и вывести электронику из строя. 

Специалист призвал граждан протирать не только гаджеты, но и рабочий стол в офисе или дома. "Раз в день протирайте клавиатуру, мышку, ноутбук и компьютер теми же специализированными средствами. Эта полезная привычка поможет защитить себя и окружающих", - сказал Давыдов. 

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