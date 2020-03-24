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Нарушителей карантина накажут пятью годами заключения

15:39
  • вторник
  • 24 марта 2020

Поправки в закон рассмотрит Совет Госдумы

Нарушителям санитарно-эпидемиологических правил грозят серьезные наказания. Это крупные штрафы и немалые сроки лишения свободы. Поправки в закон рассмотрит на внеочередном заседании Совет Госдумы.
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Авторы поправок - спикер Госдумы Вячеслав Володин и председатель комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, напомнили в пресс-службе российского парламента.

"За нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее смерть двух и более лиц, предлагается наказывать лишением свободы на срок до 7 лет", - сказано в сообщении.

В случае, если пренебрежение правилами повлекло по неосторожности смерть человека, либо было сопряженное с умышленным созданием угрозы массовых заболеваний, виновному грозит штраф до 2 миллионов рублей - либо ограничение свободы на срок до 5 лет, передает ТАСС.

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