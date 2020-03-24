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МОК и Абэ договорились о переносе Олимпиады на 2021 год

15:35
  • вторник
  • 24 марта 2020

Это касается и Паралимпийских игр

Япония и Международный олимпийский комитет договорились о переносе Олимпиады в Токио на 2021 год из-за пандемии коронавируса.

Она должна пройти не позднее лета следующего года, заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ, поскольку в 2022 году должны состояться зимние Игры в Пекине.

"С учетом нынешней ситуации, мы предложили рассмотреть возможность перенести Игры на год. Президент Бах (глава МОК Томас Бах - прим.ред.) на 100% поддержал эту идею", - передает слова Абэ ТАСС.

Перенос также касается и Паралимпийских игр. Название олимпиады "Токио-2020" останется таким же в 2021 году. 

Олимпиада-2020 должна была начаться 24 июля в Токио, но из-за пандемии коронавируса проведение летних Игр оказалось под вопросом.

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