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Путин приехал на стройплощадку больницы в Коммунарке

15:32
  • вторник
  • 24 марта 2020

Туда президент приехал сразу после совещания по коронавирусу

Владимир Путин во вторник посетил площадку строящейся больницы в Коммунарке. Туда глава государства прибыл после совещания в Ново-Огарево по вопросам борьбы с коронавирусом, в котором принял участие, в том числе, мэр Москвы Сергей Собянин.

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"Он выслушал доклады о положении дел. На совещании решили съездить в больницу в Коммунарке, посмотреть, как там обстоят дела", - рассказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В ходе встречи Сергей Собянин предложил Владимиру Путину посмотреть строющуюся больницу в ТиНАО после завершения работ, а сразу после совещания президент захотел съездить в Коммунарку.

По последним данным, в России число зараженных коронавирусом приблизилось к 500. Больше всего случаев подтверждено в столице. Всего по миру коронавирусом заболели свыше 380 тысяч человек.

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