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Коронавирус атаковал миссию НАТО в Афганистане

16:06
  • вторник
  • 24 марта 2020

Миссия "Решительная поддержка" под угрозой

Военные НАТО в Афганистане заразились коронавирусом. Четверо служащих из состава миссии альянса "Решительная поддержка" сдали положительный анализ на COVID-19.
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Контингент миссии – около 16 тысяч человек. Примерно 1500 военных и гражданских сотрудников сейчас находятся под наблюдением – как сообщается, это мера предосторожности. У 38 человек – симптомы гриппа, они изолированы и получают необходимую медицинскую помощь.

"Четверо военных коалиции сдали положительный анализ на COVID-19. Это первые положительные результаты тестов среди участников миссии "Решительная поддержка" в Афганистане", - говорится в сообщении миссии, опубликованном в Twitter.

Граждане каких государств альянса сдали положительный тест – не уточняется. Известно только, что они прибыли в Афганистан недавно и сдавали тесты, находясь на карантине.

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