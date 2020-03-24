Польша по запросу России экстрадировала совладельца ТЦ "Зимняя вишня"

Вячеслава Вишневского обвиняют во взятке при проектировании сгоревшего здания

Польша экстрадировала в Россию Вячеслава Вишневского, совладельца торгового центра "Зимняя вишня". Пожар в здании ТЦ, который произошел 25 марта 2018 года в Кемерове, унес жизни 60 человек, большинство из которых были дети.

Как сообщается на сайте Генпрокуратуры России, Вишневский обвиняется в даче взятки. По версии следствия, через посредника он передал семь миллионов рублей начальнику инспекции государственного надзора Кемеровской области Танзиле Комковой. После этого, несмотря на явные нарушения при проектировании ТЦ, Вишневский получил разрешение для ввода объекта строительства в эксплуатацию.

Вишневский скрывался от органов предварительного следствия, и поэтому был объявлен в международный розыск.

Розыск обвиняемого во взятке осложнялся тем, что на территории Евросоюза он имел собственность и счета, а также был резидентом с правом законного пребывания. Несмотря на это, его удалось задержать в Польше в марте 2019 года.

После этого Генпрокуратуре удалось добиться решения о его выдаче в Российскую Федерацию. В сопровождении спецконвоя Вишневский был доставлен в Россию.

Ранее в рамках расследования уголовного дела о пожаре в "Зимней вишне" были арестованы 15 человек. Кроме Вишневского и Комковой, по делу проходит сын последней Эдуард, а также начальник отдела инспекции Светлана Шенгерей и директор проводившей реконструкцию здания строительной компании "ИСК "Ресурс" Никита Чередниченко.

На рассмотрении в судах Кемерова также находятся дела в отношении экс-начальника ГУ МЧС по Кузбассу Александра Мамонтова и главного государственного инспектора Кемерова по пожарному надзору Григория Терентьева, руководителя тушения пожара в "Зимней вишне" Андрея Бурсина, пожарного Сергея Генина и других лиц.

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