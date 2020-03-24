Льва Лещенко с супругой госпитализировали в Коммунарку

Врачи подозревают у него воспаление легких

78-летний певец Лев Лещенко попал в медицинский центр в Коммунарке с подозрением на воспаление легких.

"Лев Валерьянович, поскольку не могли вызвать врача домой - а мы уже отсидели 10 дней в самоизоляции - поехал сам. Заехал в одну клинику, в другую, посоветовали ему в Коммунарку, лег на обследование, попросился. Вроде есть подозрение на воспаление легких, а остальное будет известно через три дня", - рассказал Telegram-каналу Life Shot Олег Дмитриев, концертный директор Лещенко.

По данным mk.ru, вместе с Лещенко в больницу легла его жена Ирина. "Певца и его вторую половину госпитализировали скорее в профилактических целях", - пишет издание.

Журналисты также узнали, что юморист Владимир Винокур якобы навестил Льва Лещенко в больнице.

Telegram-канал Baza утверждает, что Лещенко попал в медицинский центр в понедельник, 23 марта. Его состояние оценивается как стабильное.

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