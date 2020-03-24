ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Льва Лещенко с супругой госпитализировали в Коммунарку

16:02
  • вторник
  • 24 марта 2020

Врачи подозревают у него воспаление легких

78-летний певец Лев Лещенко попал в медицинский центр в Коммунарке с подозрением на воспаление легких. 
Олимпиаду в Токио перенесли из-за коронавируса

"Лев Валерьянович, поскольку не могли вызвать врача домой - а мы уже отсидели 10 дней в самоизоляции - поехал сам. Заехал в одну клинику, в другую, посоветовали ему в Коммунарку, лег на обследование, попросился. Вроде есть подозрение на воспаление легких, а остальное будет известно через три дня", - рассказал Telegram-каналу Life Shot Олег Дмитриев, концертный директор Лещенко. 

По данным mk.ru, вместе с Лещенко в больницу легла его жена Ирина. "Певца и его вторую половину госпитализировали скорее в профилактических целях", - пишет издание. 

Журналисты также узнали, что юморист Владимир Винокур якобы навестил Льва Лещенко в больнице. 

Telegram-канал Baza утверждает, что Лещенко попал в медицинский центр в понедельник, 23 марта. Его состояние оценивается как стабильное. 

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Певец Лев Лещенко
Певец Лев Лещенко
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.