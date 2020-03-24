Олимпиаду в Токио перенесли из-за коронавируса

Игры должны были стартовать 24 июля

Летние Олимпийские игры в Токио официально перенесены с 2020 на 2021 год из-за пандемии коронавируса. Такое решение во вторник принял Международный олимпийский комитет, чтобы "обеспечить здоровье спортсменов, всех участников Игр и международного сообщества".

"Было решено, что олимпийский огонь останется в Японии. Также было решено, что соревнования сохранят название Олимпийские и Паралимпийские игры Токио 2020", - приводит ТАСС релиз МОК.

"С учетом нынешней ситуации, мы предложили рассмотреть возможность перенести Игры на год. Президент Бах (глава МОК Томас Бах - прим. ред.) на 100% поддержал эту идею", - сказал премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

Игры в Токио должны были пройти с 24 июля по 9 августа.

Напомним, 20% населения Земли, оказались в социальной изоляции в условиях борьбы с распространением коронавируса.

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