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Столичный бизнес получит отсрочки по налогам и арендной плате

16:41
  • вторник
  • 24 марта 2020

Часть мер поддержки будет предоставляться на основании обращений организаций и предпринимателей

Президиум правительства Москвы утвердил первоочередные меры поддержки бизнеса, в частности - отсрочки по налогам и аренде. Об этом сообщила пресс-служба мэра и правительства столицы по итогам заседания президиума правительства города.

"24 марта 2020 года президиум правительства Москвы принял постановление "Об отдельных мерах экономической поддержки в городе Москве". Постановление содержит первый пакет мер антикризисной поддержки московского бизнеса, пострадавшего вследствие снижения деловой активности и введения ограничительных мер из-за распространения новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

Меры поддержки первого пакета включают в себя продление срока уплаты авансовых платежей за I квартал 2020 года по налогу на имущество организаций и земельному налогу для налогоплательщиков-организаций, действующих в сфере общественного питания, туризма, культуры, спорта, досуга и гостиничного бизнеса, до 31 декабря 2020 года.

Кроме того, решено освободить от арендной платы организации, осуществляющие виды деятельности в сфере культуры, физической культуры и спорта, выставочной, развлекательной, просветительской и образовательной деятельности, арендующие земельные участки и объекты нежилого фонда, находящиеся в собственности Москвы, в случае, если деятельность этих организаций была приостановлена в рамках режима повышенной готовности - на период временного приостановления деятельности.

"Отсрочка внесения арендной платы за апрель, май, июнь 2020 года по договорам аренды земельных участков и объектов нежилого фонда, находящихся в собственности города Москвы, для организаций, действующих в сфере гостиничных услуг, общественного питания и туризма - до 31 декабря 2020 года. Аналогичные отсрочки и освобождения от внесения арендной платы предоставят городские предприятия и учреждения, сдающие в аренду земельные участки и объекты нежилого фонда", - говорится в сообщении.

Также будет продлен срок уплаты торгового сбора до 31 декабря 2020 года. "Данные нормы вступят в силу со дня вступления в силу федерального закона, предоставляющего органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации полномочие принимать решения о продлении сроков уплаты региональных и местных налогов и сборов", - отмечается в тексте.

Также принято решение об уменьшении на 50% платы по договорам на осуществление торговой деятельности в нестационарных торговых объектах, размещенных в переходах и вестибюлях Московского метрополитена - для субъектов малого и среднего предпринимательства на период действия режима повышенной готовности.

В пресс-службе добавили, что часть мер поддержки будет предоставляться на основании обращений организаций и индивидуальных предпринимателей.

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