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Путин в защитном костюме осмотрел стройплощадку больницы в Коммунарке

16:48
  • вторник
  • 24 марта 2020

Президент отметил слаженную работу коллектива

Владимир Путин осмотрел стройплощадку будущей больницы в московском поселке Коммунарка. Как сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, российский лидер решил лично оценить фронт работ после совещания по вопросам борьбы с коронавирусом.
Путин приехал на стройплощадку больницы в Коммунарке

Совещание, в котором участвовали вице-премьер Татьяна Голикова, министр здравоохранения Михаил Мурашко и мэр Москвы Сергей Собянин, проходило в Ново-Огареве. Президент выслушал доклады о положении дел.

"На совещании решили съездить в больницу на Коммунарке, посмотреть как там обстоят дела", - сообщил Песков журналистам.

Прибыв на стройплощадку, Владимир Путин облачился в желтый защитный костюм. Увиденным президент России остался доволен. Путин отметил высокое качество работы и слаженность коллектива больницы в Коммунарке, где находятся пациенты с подозрением на коронавирус. "Все работают, как часики, хорошие и слаженные", - приводит слова главы государства ТАСС.

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