Путин посетил больницу для зараженных коронавирусом (видео)

Работа в медцентре в Коммунарке налажена, "как часики", отметил президент

Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин во вторник посетили 40-ую городскую клиническую больницу. На базе медицинского комплекса в посёлке Коммунарка в кратчайшие сроки был создан современный центр по лечению пострадавших от коронавирусной инфекции, передает "ТВ Центр".

Перед осмотром палат - проход для прессы туда был строго запрещён - глава государства выполнил все обязательные санитарные требования. Вместо спортивного костюма он облачился в комбинезон бактериологической защиты. Желтый цвет позволил выделить президента среди медиков. Обязательная дезинфекция рук, маска, синие одноразовые перчатки и бахилы.

Дезинфекция костюмов была проведена и после завершения осмотра. Пояснения Владимиру Путину давал главный врач больницы Денис Проценко. Он в частности, отметил, что медики отрабатывают все варианты развития ситуации с коронавирусом - как позитивный "азиатский", так и негативный "итальянский". В лучшем варианте положение может заметно улучшиться уже в апреле-мае. Но, безусловно, врачи готовы и к возможному ухудшению обстановки.

"Передайте самые наилучшие слова, самые тёплые слова благодарности всему вашему коллективу. Я посмотрел, как они трудятся. Все на боевых постах. Не хочется употреблять этих военных выражений, но действительно всё работает у вас, как часики, как хороший механизм, слаженный. Чувствуется, что люди знают, что делать, как делать, всё у них есть", - отметил Путин.

Ранее сегодня ситуация с распространением коронавируса и меры борьбы с ним обсуждались на совещании у Владимира Путина. Руководитель профильной рабочей группы Госсовета, мэр Москвы Сергей Собянин отметил, в частности, необходимость более активной работы с пожилыми людьми. Они образуют одну из основных групп риска. В Москве с четверга будет введён карантин для лиц старше 65 лет. Такую меру, по мнению Сергея Собянина, следует рекомендовать всем городам-миллионникам и регионам, где наблюдается негативная динамика.

Руководитель рабочей группы отметил также, что власти на местах - особенно там, где случаи заражений единичны, - не всегда осознают риск их дальнейшего роста. Поэтому для регионов подготовлены расчёты по числу коек и оснащению больниц. Эти разнарядки будут незамедлительно переданы на места. Говоря о работе, проводимой в Москве, Сергей Собянин сообщил, в частности, о развёртывании 9 диагностических лабораторий. К концу недели они будут делать ежедневно 13 тысяч тестов.

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