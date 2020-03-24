Италия отказалась принять круизный лайнер с россиянами из-за коронавируса

Заболевшего туриста высадили на Кипре

Итальянские порты отказались принять круизный лайнер Costa Victoria, среди пассажиров которого был выявлен случай заражения COVID-19. На борту судна – 1500 человек, в их числе 85 россиян.

Заражение коронавирусом было выявлено у туриста из Аргентины. 22 марта его высадили на острове Крит, где больной был госпитализирован.

"На борту предприняты все предусмотренные санитарные процедуры, включая изоляцию людей, имевших контакт с зараженным. В настоящий момент на борту не выявлены другие подозрительные на коронавирус случаи, но в целях предосторожности всем предписано не покидать свои кабины", - приводит ТАСС сообщение компании-судовладельца Costa crociere.

Планировалось, что лайнер 28 марта зайдет в порт Венеции. Предусматривался и альтернативный вариант - порт Триеста. Однако власти обоих городов отказались принимать судно.

Сейчас продолжаются переговоры с итальянскими властями. Рассматривается возможность высадки в одном из портов Тирренского побережья. У россиян пока есть возможность вылететь на родину самолетом "Аэрофлота" - авиакомпания пока продолжает совершать рейсы из Рима в сокращенном режиме.

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