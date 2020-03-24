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На Украине из-за коронавируса резко подорожали продукты

18:03
  • вторник
  • 24 марта 2020

Некоторые товары выросли в цене на 60%

Ограничения, связанные с угрозой распространения коронавируса, вызвали подорожание продовольственных товаров на Украине. Антимонопольный комитет уже потребовал, чтобы ретейлеры оперативно предоставили полную информацию о закупочных и розничных ценах на крупы, хлеб, сахар, муку и мясо.
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"В течение последних дней мы наблюдаем рост розничных цен на некоторые продукты. На сегодняшний день в некоторых регионах мы видим, что с начала марта цены на гречневую крупу выросли более чем на 50%, на пшено - на 24%, сахар - на 16%", - отмечается в сообщении ведомства.

Значительное повышение цен зафиксировано и на овощи. По данным АКУ, почти на 60% подорожал картофель, вдвое поднялись цены на лук и морковь. Как сообщает ТАСС, комитет намерен выявить все случаи нарушения законодательства.

Карантин в связи в пандемией COVID-19 введен на Украине с 17 марта, он продлится до 3 апреля. В нескольких регионах, а также в Киеве введен режим чрезвычайной ситуации. На сегодняшний день известно о 97 случаях заражения граждан Незалежной коронавирусом, трое пациентов скончались.

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