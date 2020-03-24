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Появилось видео выдачи России совладельца "Зимней вишни"

18:38
  • вторник
  • 24 марта 2020

Его экстрадировали из Польши

Следственный комитет обнародовал видео передачи совладельца торгового центра "Зимняя вишня" Вячеслава Вишневского компетентным органам. Ранее стало известно, что Польша экстрадировала его в Россию.

По версии следствия, Вишневский через посредника передал семь миллионов рублей начальнику инспекции государственного надзора Кемеровской области Танзиле Комковой. После этого, несмотря на явные нарушения при проектировании ТЦ, он получил разрешение для ввода объекта строительства в эксплуатацию.

Его удалось задержать в Польше в марте 2019 года.

Напомним, пожар в здании ТЦ "Зимняя вишня" произошел 25 марта 2018 года в Кемерове, трагедия унесла жизни 60 человек.

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