Заразятся миллионы: украинские власти дали прогноз по коронавирусу

В Киеве готовятся к пессимистичному сценарию

Миллионы украинцев могут стать жертвами коронавируса COVID-19. Окончательное число зависит от того, как граждане будут соблюдать профилактические меры, предупредил жителей Незалежной главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

На сегодняшний день известно о 97 случаях заражения на Украине. Один из пациентов выздоровел, трое скончались.

"Есть оптимистические и пессимистические расчеты, сколько украинцев могут заболеть коронавирусом. Может быть и две тысячи человек, и миллионы, которые могут заболеть. Это будет зависеть от того, как мы будем соблюдать профилактические меры", — приводит заявление Ляшко на брифинге "Страна.ua".

Главный санитарный врач напомнил, что в Китае прогнозировали заболевание десятков миллионов человек. Однако были предприняты жесткие карантинные меры, что позволило сократить эту цифру до итоговых 80 тысяч.

В мире, по последним данным, насчитывается 390 тысяч заразившихся COVID-19. Излечились 100 тысяч пациентов, более 17 тысяч умерли.

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