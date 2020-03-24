Россияне из-за коронавируса поставили рекорд по повседневным расходам

Подобный рост необычен для этого времени

Рекордный рост повседневных расходов россиян зафиксировали эксперты в третью неделю марта. Семейные траты за период с 16 по 22 марта стали самыми большими в 2020 году. Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 792 рубля – или 18,7%.

"На 12-й неделе объем повседневных расходов типичной российской семьи вопреки традициям вырос и достиг отметки в 5025 рублей. Так, со 16 по 22 марта среднестатистическим домохозяйством было потрачено на 149 рублей больше, чем неделей ранее", - говорится в сообщении исследовательского холдинга "Ромир".

Как отмечают специалисты, расходы 12-й недели текущего года оказались выше среднего значения на 598 рублей или 13,5%. Эксперты отмечают, что подобный рост нехарактерен для этого периода. Они объясняют его всплеском продуктовых закупок россиян на фоне введенных из-за пандемии коронавируса ограничений.

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