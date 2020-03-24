Появилось видео общения Путина с пациентами в Коммунарке

Работе медиков глава государства дал самую высокую оценку

Владимир Путин и мэр столицы Сергей Собянин во вторник приехали в 40-ую клиническую больницу Москвы. На базе медицинского комплекса в посёлке Коммунарка в кратчайшие сроки был создан современный центр по лечению от коронавирусной инфекции. Санитарные правила предельно строгие. Для президента никаких исключений: осмотру предшествовала процедура дезинфекции и облачения в защитный костюм.

Короткое рукопожатие у в хода. От этой формы приветствия президент решил не отказываться, даже приехав в инфекционную больницу в разгар эпидемии. Явно в безопасности здесь себя чувствовали и сопровождавшие главу государства чиновники, передает "ТВ Центр".

Это одна из крупнейших современных клиник в нашей стране. Особое внимание здесь уделено комфорту пациентов. В здании оборудованы маломестные палаты, рассказывал президенту главврач Денис Проценко. Плюс, установлено самое современное оборудование.

Про порядок в самой клинике журналистов тоже предупредили сразу. В отделение, где лежат пациенты, у которых подтвержден коронавирус, смогут зайти только президент и врачи. Не сделали исключения ни для охраны, ни для личных операторов главы государства. Оттого его пресс-секретарю пришлось спешно обучать видеосъемке медперсонал.

Всех отсекают на входе в так называемый шлюз. В него заходят только врачи и президент. Его одевают в специальный желтый костюм, который защищает всё участки тела от малейшего соприкосновения с предметами. Также Путину выдают маску. Помогают надеть огромные бахилы, капюшон и резиновые перчатки. Затем следует тщательная проверка костюма на герметичность.

За стеклянными дверями фактически и начинается инфекционная отделение. Здесь в палатах находятся пациенты, у которых либо подтвержден коронавирус, либо они ждут результатов тестов на "Covid-19".

На первом этаже располагается реанимация. Здесь сейчас находится всего один пациент, подключенный к аппарату искусственной вентиляции легких. Это отец самого первого больного коммунарской клиники, у которого был подтвержден коронавирус.

Вообще медцентр в Коммунарке рассчитан на шестьсот с лишним мест. И все они в случае чего могут быть перепрофилированы для приема больных с тяжелой формой коронавируса. Оборудования, в том числе аппаратов для искусственной вентиляции легких, более чем достаточно. Но пока они не особенно востребованы, потому как подавляющее число пациентов в Москве переносят болезнь в несложной форме. В каких условиях они лечатся, во вторник убедился и президент. После посещения инфекционного отделения вновь следуют меры санобработки. Но самое сложное - это правильно снять защитный костюм.

Уже переодевшись в деловой костюм, Путин проводит короткое совещание, в ходе которого благодарит врачей за работу. "Хочу вас поблагодарить за то, как организована работа в вашем учреждении. Передайте самые наилучшие слова, самые теплые слова благодарности всему вашему коллективу. Я посмотрел, как они трудятся. Все на боевых постах. Не хочется употреблять вот этих боевых выражений. Но у вас действительно все работает, как часики", - отметил Путин.

Эту характеристику в целом можно отнести ко всей системе столичного здравоохранения. Количество заболевших в Москве пока самое большое по России. Однако ситуацию власти держат под контролем, принимая меры на упреждение. Речь и о закупке необходимого оборудования, и о подготовке дополнительных мест для больных, в случае если их число будет расти. Готовиться, по словам Сергея Собянина, необходимо и регионам, беря пример с Москвы.

"Надо понимать, что если в Приморский край приехало шесть тысяч людей, побывавших за границей в зонах заражения, это все равно проблема. Большая проблема. И рано или поздно эта проблема вылезет. Поэтому всем без исключения субъектам независимо от того, есть у них больные, нет больных - всем готовиться надо. Мы такую разнарядочку дадим и будем контролировать", - сказал мэр столицы.

Помимо этого, считает Собянин, крупнейшим российским городам следует взять на вооружение и еще одну меру, которая вот-вот заработает в Москве. Речь о рекомендации для пожилых людей временно не выходить на улицу без особой необходимости, что тоже вполне оправдано.

С этим предложением президент согласился, подчеркнув, что во вторник обсудит с правительством дополнительные меры по борьбе с коронавирусной инфекцией в стране.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр", Москва.

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