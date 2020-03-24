В Севастополе нашли оборонительное сооружение времен Крымской войны

Раскопки начались в феврале

Значимый исторический объект времен Крымской войны, который считался утраченным, обнаружили в Севастополе. В ходе археологических работ в районе мыса Хрустальный найдено частично сохранившееся мощное оборонительное сооружение. По версии специалистов, это остатки береговой батареи номер 8, возведенной для усиления защиты Севастопольской бухты. Из-под земли также извлекают множество артефактов, связанных с военным делом той эпохи - осколки мортирных бомб, свинцовые пули, ядра.

Плотная кладка из Инкерманского камня, эти толстые стены - остатки укреплений времён Крымской войны. Предположительно, это 8-й бастион, который долгое время считался уничтоженным.

Археологические раскопки начались в феврале. За полтора месяца учёным удалось расчистить цокольный этаж, площадки для орудий, шесть амбразур и четырехметровый колодец с ответвлением. Тайный ход, вероятно, использовали корректировщики огня для выхода к морю.

Первое укрепление здесь появилось в начале 19 века. Затем 8 бастион несколько раз перестраивали под новые орудия новые требования фортификации. Окончательный вид оборонительное сооружение приобрело к началу Крымской войны. Главной задачей бастиона было прикрытие рейда севастопольской бухты от неприятельского флота.

К концу 19 века на батарее были построены небольшие бетонные погреба для боезапаса. А вскоре фортификационное сооружение ликвидировали. После Великой Отечественной войны рядом возвели 40-метровый монумент "Солдат и Матрос" и 50-метровый обелиск "Штык и парус". Сейчас перед археологами двухсотлетний пласт истории.

Каждый камень в этой кладке - исторический объект. Все стены наносят на схему - в будущем она позволит сделать макет батареи. Ученые тщательно изучают каждый слой, чтобы не пропустить ценные артефакты.

Патроны и кокарды времён Великой Отечественной войны. Украшения, амулеты, пряжки - 19 века. Почти как новая фаянсовая плитка харьковского завода. Всего около 300 хорошо сохранившихся предметов.

"Имеются железные ядра пушечные разных калибров, стеклянный флакон, различные пуговицы, пряжки - по изображениям на которых можно будет определить к какому полку относился человек, который носил эту пуговицу", - рассказал специалист института археологии РАН Сергей Буравлев.

После описания и реставрации все предметы будут переданы севастопольским музеям. Раскопки планируют завершить к концу марта. Остатки батареи внесут в перечень объектов культурного наследия. Вполне возможно, здесь сделают экспозицию под открытым небом, которая войдёт в состав строящегося на этом месте Музея обороны Севастополя.

Никита Васильев, "ТВ Центр", Севастополь.

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