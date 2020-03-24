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Оперштаб: в России закрываются ночные клубы и развлекательные центры

19:37
  • вторник
  • 24 марта 2020

В ресторанах и кафе запретят курение кальянов

В России закроются ночные клубы, развлекательные центры и кинотеатры. Поручение правительства региональным властям стало итогом заседания оперативного штаба по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции. Решено также запретить курение кальяна в ресторанах и кафе.
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По последним данным, в 14 регионах России выявлено 495 случаев заболевания COVID-19. Лидирует по числу заразившихся Москва, где выявлено 290 случаев. 35 заболевших - в Московской области, на третьем месте - Санкт-Петербург, где зарегистрирован 21 пациент.

Региональным властям дали рекомендации относительно защитных средств. Так, при распределении масок им советуют отдавать приоритет медицинским работникам и другим лицам, контактирующим с инфицированными коронавирусом. Вопрос подняли в связи с тем, что ранее в нескольких регионах зафиксировали дефицит медицинских масок и их резкое подорожание.

Издание "Ведомости" напоминает, что министерство культуры уже рекомендовало кинотеатрам с 23 марта приостановить функционирование для посетителей. Ограничения введены также в отношении музеев, театров, филармоний и цирков.

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