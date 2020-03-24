Оперштаб поручил Минтрансу вывезти россиян и украинцев на родину

Вернувшихся из-за рубежа граждан разместят на карантин вблизи аэропортов

Минтрансу России поручено организовать вывоз россиян и украинцев на родину по железной дороге. Решение принято на заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, передают "Дни.ру".

"Минтрансу России совместно с МВД России, Роспотребнадзором, ФСБ России организовать единовременный вывоз железнодорожным транспортом украинских граждан в Украину из Российской Федерации и российских граждан в Российскую Федерацию из Украины", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства.

Кроме того, тому же транспортному ведомству в сотрудничестве с Роспотребнадзором рекомендовали проработать возможность размещения граждан, прибывших из стран с неблагоприятной обстановкой по коронавирусу, в объектахвблизи воздушных гаваней.

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