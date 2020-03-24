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Число жертв коронавируса в Италии снова резко выросло

20:46
  • вторник
  • 24 марта 2020

Всего умерших почти 7 тысяч

Более 700 человек скончались за последние сутки от заболевания, вызываемого коронавирусом и его последствий, в Италии. Данные привел глава Департамента гражданской защиты Анджело Боррелли. Отмечается, что это чуть меньше антирекорда двухдневной давности, когда умерли около 800 пациентов.
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"Сегодня мы зарегистрировали смерть 743 пациентов. Общее число жертв составило 6820. Число инфицированных в настоящий момент составляет 54030. Вылечившихся на 894 больше, всего 8326", - сказал он.

Днем ранее от COVID-19 в Италии скончался 601 человек. Всего с начала эпидемии в этой стране заразились коронавирусом 69176 итальянцев – это число включает как вылечившихся, так и жертв, передает ТАСС.

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