Число жертв коронавируса в Италии снова резко выросло

Всего умерших почти 7 тысяч

Более 700 человек скончались за последние сутки от заболевания, вызываемого коронавирусом и его последствий, в Италии. Данные привел глава Департамента гражданской защиты Анджело Боррелли. Отмечается, что это чуть меньше антирекорда двухдневной давности, когда умерли около 800 пациентов.

"Сегодня мы зарегистрировали смерть 743 пациентов. Общее число жертв составило 6820. Число инфицированных в настоящий момент составляет 54030. Вылечившихся на 894 больше, всего 8326", - сказал он.

Днем ранее от COVID-19 в Италии скончался 601 человек. Всего с начала эпидемии в этой стране заразились коронавирусом 69176 итальянцев – это число включает как вылечившихся, так и жертв, передает ТАСС.

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