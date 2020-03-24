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Захарова предложила наказать страны за санкции в условиях пандемии

21:13
  • вторник
  • 24 марта 2020

Дипломат считает, что предложение генсека ООН надо слегка доработать

Предложение генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша об отмене всех санкций в условиях пандемии надо слегка доработать, считает официальный представитель МИД России. По мнению Марии Захаровой, надо вводить санкции в отношении тех государств, которые не отменили ограничительных мер в нынешней ситуации с распространением коронавируса.
Генсек ООН призвал прекратить все вооруженные конфликты из-за коронавируса

"Генсек ООН призвал G20 отменить санкции для борьбы с пандемией коронавируса. Идея хорошая. Я бы немного ее доработала: ввести санкции в отношении тех, кто не отменил санкции", - написала Захарова в Facebook.

Антониу Гутерриш 24 марта в письме к лидерам стран "Большой двадцатки" призвал отменить все ранее введенные санкции. Генсек ООН подчеркнул, что необходимо обеспечить государствам доступ к продовольствию и медикаментам в обстановке борьбы с COVID-19.

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