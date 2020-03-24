Песков поручил врачам уничтожить смартфон после съемки Путина в Коммунарке

Самого пресс-секретаря в инфекционное отделение не пустили

Сотрудникам больницы в Коммунарке поручили уничтожить смартфон, на который снимали Владимира Путина во время посещения президентом России инфекционного отделения. Инструктаж, который провел с врачами пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, попал на видео.

"Отходите, снимаете целиком. Совершенно не стесняетесь. Потом по Телеграму отправляете. Там один контакт — "Дима"… Телефон оставляете себе и потом уничтожаете", — объяснил Песков сотруднице. Как выяснилось, от гаджета, побывавшего в инфекционном отделении, пришлось избавиться в целях дезинфекции.

Владимир Путин посетил больницу в Коммунарке 24 марта. Президент пообщался с главврачом Денисом Проценко. Затем главу государства облачили в желтый защитный костюм, в котором он прошел в инфекционное отделение и побеседовал с пациентами, напоминают "Известия".

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