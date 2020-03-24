В Минздраве объяснили запрет кальянов во время пандемии

Решение назвали абсолютно обоснованным

Абсолютно обоснованным назвал запрет на курение кальянов в ресторанах и кафе на фоне угрозы заражения коронавирусом замминистра здравоохранения России. Олег Салагай подчеркнул, что они могут быть источником распространения инфекции.

"Научные данные показывают, что кальяны могут быть источником распространения инфекционных заболеваний, передающихся воздушно-капельным путем. Не является исключением и коронавирусная инфекция",- написал замминистра в своем Telegram-канале.

Салагай отметил, что такой запрет уже введен во многих странах – в том числе и тех, где курение кальяна традиционно распространено.

Оперативный штаб по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции на своем заседании 24 марта принял решение о закрытии ночных клубов, развлекательных центров и кинотеатров в России. Кроме того, вводится запрет на курение кальяна в ресторанах и кафе.

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