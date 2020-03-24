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В Минздраве объяснили запрет кальянов во время пандемии

22:13
  • вторник
  • 24 марта 2020

Решение назвали абсолютно обоснованным

Абсолютно обоснованным назвал запрет на курение кальянов в ресторанах и кафе на фоне угрозы заражения коронавирусом замминистра здравоохранения России. Олег Салагай подчеркнул, что они могут быть источником распространения инфекции.
Оперштаб: в России закрываются ночные клубы и развлекательные центры

"Научные данные показывают, что кальяны могут быть источником распространения инфекционных заболеваний, передающихся воздушно-капельным путем. Не является исключением и коронавирусная инфекция",- написал замминистра в своем Telegram-канале.

Салагай отметил, что такой запрет уже введен во многих странах – в том числе и тех, где курение кальяна традиционно распространено.

Оперативный штаб по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции на своем заседании 24 марта принял решение о закрытии ночных клубов, развлекательных центров и кинотеатров в России. Кроме того, вводится запрет на курение кальяна в ресторанах и кафе.

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