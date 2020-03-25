"Информационная война": зачем Запад распространяет фейки о коронавирусе в России

Правозащитники воюют с Москвой, уверен эксперт

В эфире программы "События. 25-й час" обсудили информационные провокации и фейки в разгар пандемии коронавируса. В частности, речь зашла о заявлении представителя правозащитной организации Human Rights Watch, который заявил, что в России олигархи скупают аппараты ИВЛ. На вопросы ведущего Алексея Фролова ответил Михаил Делягин, глава Института проблем глобализации.

"Правозащитники производят впечатление, что они, прикрываясь благими намерениями, они воюют с Россией. Значительная часть этих людей ощущает себя на войне. Фейк для сотрудников Human Rights Watch – это информация, которая не соответствует политике Госдепа США. Это действительно информационная война", - сказал эксперт.

Делягин полагает, что президент США Дональд Трамп "перекладывает с больной головы на здоровую", повторяя в своих выступлениях заявление, что коронавирус – китайского происхождения.

Полный комментарий Михаила Делягина смотрите в видео:

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"