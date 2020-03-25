Новые фейки: на улицы выпустили львов, а богатые русские раскупили аппараты ИВЛ

Не стоит верить всему, что пишут

Один из главных защитников прав человека на всей Земле запустил слезный твит о том, как русские олигархи скупают аппараты искусственной вентиляции легких. Кенетт Рот, исполнительный директор организации Human Rights Watch, которая борется за разные права человека везде, кроме Соединенных Штатов и ЕС, заявил, что российское правительство ничего не делает, чтобы эту практику остановить. То есть поборолся за нас за всех, не объяснив, откуда у него данные о скупке аппаратов ИВЛ, и почему можно покупать маски, таблетки, медицинское оборудование, а вот эти аппараты нельзя.

В твиттере англоговорящие граждане Кеннета Рота немедленно попросили исполнительного директора также прокомментировать статью в Los-Angeles Times о том, как в Америке резко пошел вверх спрос на бункеры. Там богатые надеются укрыться от коронавируса.

Но забросив в интернет эту глупость, Кеннет Рот ничего не ответил, пошел дальше бороться с Ираном, с Башаром Асадом. Если почитать его твиттер, складывается ощущение, что человек регулярно перепечатывает самые громкие новости с разных телеграмм- и интернет-помоек. Посол России в США Анатолий Антонов счет нужным обратиться к исполнительному директору HRW, упрекнув его в русофобии.

Организация-то громкая, не первый год борется. Еще бы им критиковать! Human Rights Watch сидят в США. Заявляют, что ни от каких правительств денег не получают, но странно, что 75 процентов финансирования идет из США, около 25 из Европы. У спонсоров с правами человека все почти идеально.

Странно, что Кеннет Рот пропустил такую замечательную новость из телеграмма: в России на улицы выпустили 500 львов, чтобы люди в разгар борьбы с коронавирусом из дома не выходили. Почему не медведей? К ним-то мы давно привыкли. Стоит уточнить, медведи у нас по улицам давно не ходят, один из символов России по улицам катается исключительно на собственном транспорте.

Пожелаем Кеннету Роту дальнейших успехов в борьбе за разные права. И не забывать: в действительности все не так как на самом деле.

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