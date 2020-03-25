В российских регионах бушуют лесные пожары (видео)

По числу возгораний лидирует Забайкальский край

На Дальнем Востоке площадь природных пожаров за сутки выросла почти вдвое. По данным авиалесоохраны, огонь распространился на площади более 1300 гектаров.

По числу возгораний лидирует Забайкальский край. Основные причины - поджоги прошлогодней травы и непотушенные костры. Распространению пламени также способствует сухая и ветреная погода, передает "ТВ Центр".

В Хабаровском крае - пожары на территории сразу двух лесничеств. Специалисты постоянно мониторят обстановку, задействованы в том числе спутниковые системы.

За сутки удвоилась площадь возгораний в Еврейской автономной области. Задействованы более 500 специалистов, 130 единиц техники. Пожароопасный сезон уже начался в двадцати одном российском субъекте.

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