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В российских регионах бушуют лесные пожары (видео)

09:14
  • среда
  • 25 марта 2020

По числу возгораний лидирует Забайкальский край

На Дальнем Востоке площадь природных пожаров за сутки выросла почти вдвое.  По данным авиалесоохраны, огонь распространился на площади более 1300 гектаров.

По числу возгораний лидирует Забайкальский край. Основные причины - поджоги прошлогодней травы и непотушенные костры. Распространению  пламени также способствует сухая и ветреная погода, передает "ТВ Центр".

В Хабаровском крае - пожары на территории сразу двух лесничеств. Специалисты постоянно мониторят обстановку, задействованы в том числе спутниковые системы.

За сутки удвоилась площадь возгораний в Еврейской автономной области. Задействованы более 500 специалистов, 130 единиц техники.  Пожароопасный сезон уже начался в двадцати одном российском субъекте.

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