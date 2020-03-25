На Курилах из-за мощного землетрясения объявлена угроза цунами

Жителей экстренно эвакуируют

На Курилах объявлена угроза цунами после мощного землетрясения магнитудой 7,6. Жителей нескольких прибрежных посёлков Северо-Курильского района, а это около 400 человек, экстренно эвакуируют. Людей отправляют на возвышенности, где организованы пункты временного размещения, передает "ТВ Центр".

Как сообщили сейсмологи, эпицентр находился примерно в 500 километрах от Петропавловска-Камчатского, жители краевого центра ощущали сильные толчки. По предварительным данным, жертв и разрушений нет. В режиме повышенной готовности находятся все экстренные службы.

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