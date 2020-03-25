Сирийцы начали возвращаться в освобожденный пригород Алеппо

Он был почти полностью уничтожен боевиками

Мирные жители начали возвращаться в район Халеб-Джадида на окраине сирийского города Алеппо. Ещё недавно он подвергался регулярным обстрелам со стороны боевиков, его покинули почти все жители.

Халеб-Джадида до войны был одним из самых фешенебельных районов Сирии. Горожане охотно покупали элитную недвижимость. Но насладиться жизнью не успели. Район захватили террористы. И там где был центральный сквер, прошла линия фронта. Мухаммад Бай — один из не многих, кто уезжать не захотел.

"Вы не представляете, как раньше мы тут жили. От моего дома сто метров было до позиций боевиков. Все проезды были перекопаны. По улице кошка даже не могла пройти - так стреляли, к дому надо было подбираться с задней стороны, спали в страхе. А теперь я спокойно детей утром отпускаю в школу, одних. У нас свет есть, и я теперь могу прямо к своему подъезду подъезжать", - говорит он.

После освобождения района, на улицах не смолкает шум строительной техники. Рабочие разбирают завалы, приводят в порядок улицы и зеленую зону. Впервые за 7 лет на улицах и бульварах коммунальщики смогли провести обрезку. Правда, сделано это немного грубо, может даже радикальным способом, но говорят, от этого деревья будут расти только лучше. Каждую аллею, каждый тротуар, обрамляют новыми бордюрами.

"Боевики были отсюда совсем близко, метров 100-200 ниже по дороге, поэтому тут все разрушено, даже бордюр приходится восстанавливать. Огромное количество мин сюда прилетало. Мы должны закончить свою работу точно в срок, чтобы не задерживать укладку асфальта. Все тут будет также красиво как раньше, вот увидите", - говорит рабочий Джамаль Эль Аррадж.

Власти решили начать генеральную реконструкцию с ремонта дорог. И хотя полотно во многих местах разбито, в районе пустили первые автобусы. Работы еще много. Надо каждый дом подключить к электросетям и водопроводу

"Мы из водоканала Алеппо, и все эти годы мы, естественно, попасть сюда не могли, хотя все эти сети числятся на нашем балансе. Боевики только разрушали, и ничего не делали. Посмотрите, сколько всего мы сейчас достаем из стоков, но самое опасное - это мины и снаряды, которые попадаются в этом мусоре, их очень много. Это очень тормозит работу, потому что каждый раз приходится вызывать саперов, а у нас очень жесткие сроки", - сокрушается Омар Мухаммед Диб-Араби.

Беженцы, чьи дома пострадали меньше остальных, тоже не сидят без дела. Почти в каждом подъезде, кладут новые кирпичи вместо разбитых осколками, штукатурят стены. Многоэтажки, которые не восстановить, решили снести. На полную расчистку района уйдет не меньше пяти лет.

Тимур Абдуллаев, Виктор Мальцев. "ТВ Центр", Сирия.

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