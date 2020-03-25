Вслед за Москвой карантин для пожилых людей ввели на Сахалине

Жителей старшего возраста попросили не выходить на улицу

В Бурятии сообщили о выявлении первого в регионе заболевшего COVID-19. Сейчас пациенту проводят повторный анализ. Вслед за столичным регионом карантин для людей старшего возраста вводят на Сахалине, передает "ТВ Центр".

Госдума рассмотрит поправки в Уголовный кодекс нарушителям карантина, как следует из документа, может грозить штраф и даже тюремный срок до семи лет, если это привело к смерти двух и более лиц.

Новые правила лечения больных с коронавирусом утвердили в Москве. Находиться дома будут те, у кого нет высокой температуры и проблем с дыханием. Однако даже при слабых симптомах в больницу направят пациентов из группы риска, например, тех, кто старше 65 лет. Как организовано лечение в столичном медцентре в Коммунарке, лично посмотрел Владимир Путин.

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