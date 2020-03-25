Полиция разогнала нарушителей карантина в Индии палками

Режим строгой изоляции в стране продлится 21 день
"Оставайтесь дома!" - этот призыв сейчас звучит на всех языках. Карантин ввели в Индии, где население составляет один миллиард 200 миллионов человек.
Режим строгой изоляции продлится 21 день, передает "ТВ Центр". Границы между регионами страны закрыты. Полицейских, к слову, вооружили длинными палками, которыми они прогоняют нарушителей с улиц.
Дональд Трамп, несмотря на разгар пандемии в США, рассматривает отмену санитарных ограничений с 12 апреля. По его мнению, карантинные меры, из-за которых закрыт ряд производств, могут повлечь большую смертность.
В Европе самая сложная обстановка - по-прежнему в Италии. Туда этой ночью вылетел 15-й самолёт Минобороны России. Число жертв в стране вновь выросло. В знак солидарности и поддержки народа Апеннинского полуострова в Челябинске подсветили городскую телебашню в цвет итальянского флага.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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