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Полиция разогнала нарушителей карантина в Индии палками

08:28
  • среда
  • 25 марта 2020

Режим строгой изоляции в стране продлится 21 день

"Оставайтесь дома!" - этот призыв сейчас звучит на всех языках. Карантин ввели в Индии, где население составляет один миллиард 200 миллионов человек.

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Режим строгой изоляции продлится 21 день, передает "ТВ Центр". Границы между регионами страны закрыты. Полицейских, к слову, вооружили длинными палками, которыми они прогоняют нарушителей с улиц.

Дональд Трамп, несмотря на разгар пандемии в США, рассматривает отмену санитарных ограничений с 12 апреля. По его мнению, карантинные меры, из-за которых закрыт ряд производств, могут повлечь большую смертность.

В Европе самая сложная обстановка - по-прежнему в Италии. Туда этой ночью вылетел 15-й самолёт Минобороны России. Число жертв в стране вновь выросло. В знак солидарности и поддержки народа Апеннинского полуострова в Челябинске подсветили городскую телебашню в цвет итальянского флага.

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