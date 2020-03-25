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Россиян предложили освободить от оплаты ЖКХ из-за коронавируса

08:24
  • среда
  • 25 марта 2020

Главу Минстроя попросили оценить эту идею

Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов предложил главе Минстроя Владимиру Якушеву освободить россиян от коммунальных платежей на время карантина из-за коронавируса. 
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"Сотрудникам, помимо общего сокращения доходов, приходится нести дополнительные издержки в виде повышенных счетов за коммунальные услуги вследствие пребывания дома в течение длительного периода. Финансовое благополучие очень многих россиян в результате этого значительно пострадает", - сообщил Василий Власов. 

Как передает РИА Новости, парламентарий попросил главу Минстроя оценить его идею и начать подготовку к ее реализации. 

По данным worldometers.info, свыше 422 тысяч человек по всему миру заразились коронавирусом, более 18 тысяч скончались. 

В России, как и в других странах, закрываются учебные заведения, культурные учреждения и развлекательные площадки. 

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