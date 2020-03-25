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В Китае умер первый человек от нового хантавируса

08:21
  • среда
  • 25 марта 2020

Мужчина скончался в автобусе на глазах других пассажиров

В китайской провинции Юньнань умер первый человек, заразившийся новым вирусом – хантавирусом.

Инцидент произошел в общественном транспорте. Мужчина неожиданно стало плохо в автобусе и он скончался. Медики проверили всех пассажиров, признаков хантавируса у них не обнаружили.

Как сообщают ученые, заражение новым вирусом может произойти от укуса грызуна. На данный момент пока не доказано, что хантавирус может передаваться от человека к человеку, пишет Global Times.

Ранее стало известно, что китайская провинция Хубэй, ставшая эпицентром коронавируса, возвращается к привычной жизни – с 25 марта возобновляется транспортное сообщение с регионом. 8 апреля снимут все ограничения с города Ухань. Столицы провинции.

Тем временем от коронавируса в мире уже умерли 18 907 человек, 422 945 заразились, 109 102 выздоровели.

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