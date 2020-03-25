Непотушенная сигарета унесла жизни семи человек под Пензой

В то числе троих детей

Семь человек, в том числе трое детей, погибли при пожаре в частном доме в городе Нижнем Ломове Пензенской области.

Трагедия произошла 25 марта по адресу: Заречный переулок, дом 11 пишет "Газета.Ru". На момент прибытия первого пожарного подразделения, пламя успело охватить все внутренние помещения деревянного одноэтажного дома на площади 100 квадратных метров.

Дом выгорел полностью. По предварительным данным, накануне жильцы дома и их гости устроили застолье и курили в помещении. Возможно, пожар начался из-за не до конца потушенного окурка или из-за курения в постели – очаг возгорания находился в одной из спальных помещений, передает РИА Новости.

На пепелище сначала нашли тела пяти человек, затем еще двоих. Погибшие - четверо взрослых в возрасте от 36 до 47 лет и три девочки 2012 и 2008 годов рождения.

На месте происшествия работают дознаватели и испытательная пожарная лаборатория.

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