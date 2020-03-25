"Закон о тишине" скорректируют из-за коронавируса

Гражданам должно быть комфортно в домашней изоляции

Член комитета Госдумы по труду и соцполитике Ольга Павлова предложила обсудить идею о запрете шума в многоквартирных домах во время карантина из-за коронавируса.

Недавно группа депутатов во главе с Павловой разработала законопроект, который предполагает введение федерального "закона о тишине". Если эту инициативу одобрят, то в многоквартирных домах по всей стране запретят шуметь в период с 23:00 до 7:00. За нарушение закона планируется штрафовать граждан на сумму от 5 до 50 тысяч рублей.

"Сегодня наш законопроект о реализации и сохранении "прав соседей" находится на согласовании во фракции, - рассказала Павлова РИА Новости. - И мы можем дополнить его новым положением о том, что в период чрезвычайных ситуаций или режима повышенной готовности в регионах можно было бы вводить особые режимы тишины с длительными периодами".

Эта мера кажется парламентарию актуальной в условиях борьбы с коронавирусом, когда граждан отправляют в домашнюю изоляцию и переводят на удаленный режим работы. "И конечно, в своих квартирах люди должны чувствовать себя спокойно и комфортно", - отметила Ольга Павлова.

Нарушением федерального "закона о тишине", согласно законопроекту Павловой, не будут считаться звуки "обычной жизнедеятельности человека": детские крики, шаги или шум воды в инженерных системах.

Сегодня в России нет федерального "закона о тишине". Региональные власти сами решают, когда можно шуметь в доме, а когда нельзя.

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